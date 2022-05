Franco “Quadro economico deteriorato bruscamente | evitare recessione”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Da due anni ci stiamo misurando con shock di ampiezza inusuale: la pandemia più importante dell'ultimo secolo, un aumento dei prezzi dell'energia di grandi proporzioni, una nuova guerra in Europa. Osserviamo un rallentamento dell'attività economica, una ripresa dell'inflazione, viviamo una nuova fase di grande incertezza. In Italia ilmacrosi èa causa dell'attacco miliare della Russia al'Ucraina”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, intervenendo a un convegno organizzato dalla Consob. “Il governo è ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni per il forte shock sull'economia. Con quattro successivi decreti legge, è intervenuto con misure per oltre 30 miliardi. L'obiettivo èche il Paese ...