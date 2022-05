Francesca Michielin sarà la conduttrice di X Factor 2022

(Di lunedì 30 maggio 2022)torna a X, lì dove tutto è iniziato, dieci anni fa, ma stavolta sale sul palco portando il suo talento in una veste (ancora) diversa:ladi X. L’annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi anni, partendo proprio dal suo provino per Xnell’edizione che poi la vide vincitrice.si conferma artista poliedrica, come ha sempre dimostrato nei suoi 10 formidabili anni di carriera:...

Advertising

trash_italiano : Secondo le indiscrezioni, in attesa di conferme ufficiali, questo dovrebbe essere il cast di #XF2022 ?? GIUDICI: F… - IlContiAndrea : Secondo TvZoom il quarto giudice sarà #Rkomi mentre alla conduzione sicuramente ci sarà una donna: Victoria Cabello… - HuffPostItalia : Francesca Michielin è la nuova conduttrice di XFactor: 'Si ritorna dove tutto è iniziato' - startwoooork : RT @presuntuosaa: dopo cosmary fasanelli la persona più poliedrica del mondo è francesca michielin - cmqgloria : RT @presuntuosaa: dopo cosmary fasanelli la persona più poliedrica del mondo è francesca michielin -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolotorna a X Factor, lì dove tutto è iniziato, dieci anni fa, ma stavolta sale sul palco portando il suo talento in una veste (ancora) diversa: sarà la conduttrice di X Factor 2022 ( ...Ludovico Tersigni, che prese il pesante testimone di Alessandro Cattelan, lascia il posto a. Sarà lei la protagonista della prossima edizione del talent Sky. Dal GF Vip, ossia ...(Adnkronos) – Francesca Michielin conduttrice di X Factor 2022. L’annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi 10 anni, partendo proprio dal suo provino per il programma ...Francesca Michielin torna a X Factor, lì dove tutto è iniziato, dieci anni fa, ma stavolta sale sul palco portando il suo talento in ...