Fabio Quartararo, doppia gioia: “Gran secondo posto, forza Palermo!” (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è riuscito a salire sul gradino più alto del Gran Premio d’Italia, ma Fabio Quartararo è comunque felice della sua prestazione. Il pilota di Yamaha si è dovuto arrendere a Francesco Bagnaia, ma la posizione d’argento conquistata gli ha permesso di allungare in classifica piloti della MotoGP sugli attuali inseguitori. Il francese, di origini siciliane, si è anche espresso sul Palermo. Le parole di Fabio Quartararo al termine della gara del Mugello secondo posto nel Gran Premio d’Italia e tifo sfrenato per il Palermo che si sta giocando, proprio in questi giorni, la promozione in Serie B nei Playoff di Serie C. È un Diablo a tutto tondo quello che ha commentato le ultime vicende sportive che lo riguardano estremamente da vicino: “Questa è la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Non è riuscito a salire sul gradino più alto delPremio d’Italia, maè comunque felice della sua prestazione. Il pilota di Yamaha si è dovuto arrendere a Francesco Bagnaia, ma la posizione d’argento conquistata gli ha permesso di allungare in classifica piloti della MotoGP sugli attuali inseguitori. Il francese, di origini siciliane, si è anche espresso sul Palermo. Le parole dial termine della gara del MugellonelPremio d’Italia e tifo sfrenato per il Palermo che si sta giocando, proprio in questi giorni, la promozione in Serie B nei Playoff di Serie C. È un Diablo a tutto tondo quello che ha commentato le ultime vicende sportive che lo riguardano estremamente da vicino: “Questa è la ...

