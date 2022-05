Draghi: Putin non deve vincere, non vuole pace ma serve dialogo (Di lunedì 30 maggio 2022) "È essenziale che Putin non vinca questa guerra". Mario Draghi prende la parola nella prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles, scandendo una linea netta. Il presidente del Consiglio, giovedì scorso, aveva sentito il leader del Cremlino, senza vedere, aveva spiegato, "spiragli" per una pace. Una convinzione ribadita oggi davanti ai leader europei. Draghi si è detto "scettico" sull'utilità di queste telefonate, che "dimostrano che è Putin a non volere la pace". Ma allo stesso tempo, ha aggiunto "ci sono ragioni per farle", a partire dalla necessità di risolvere il problema del grano bloccato nei porti ucraini. Prima dell'inizio dei lavori, di questo, il premier aveva parlato in un trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 maggio 2022) "È essenziale chenon vinca questa guerra". Marioprende la parola nella prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles, scandendo una linea netta. Il presidente del Consiglio, giovedì scorso, aveva sentito il leader del Cremlino, senza vedere, aveva spiegato, "spiragli" per una. Una convinzione ribadita oggi davanti ai leader europei.si è detto "scettico" sull'utilità di queste telefonate, che "dimostrano che èa non volere la". Ma allo stesso tempo, ha aggiunto "ci sono ragioni per farle", a partire dalla necessità di risolvere il problema del grano bloccato nei porti ucraini. Prima dell'inizio dei lavori, di questo, il premier aveva parlato in un trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ...

