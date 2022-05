Crepuscolo cileno

Advertising

Il Sole 24 ORE

...Werner Herzog porterà Ildel mondo , edito da Feltrinelli; il campione olimpico Marcell Jacobs sarà a Torino per presentare Flash. La mia storia , in uscita per Piemme; l'autore......Werner Herzog porterà Ildel mondo, edito da Feltrinelli; il campione olimpico Marcell Jacobs sarà a Torino per presentare Flash. La mia storia, in uscita per Piemme; l'autore... Al Salone internazionale del Libro i nostri “imperdibili” Pandemia, guerra, ecologia. Sono i temi di cui discutere anche al Salone internazionale del libro di Torino, giunto alla XXXIV edizione dal titolo "Cuori selvaggi" (fino al 23 maggio nei padiglioni de ...