Colao a imprenditori: assumete di più e pagate di più (Di lunedì 30 maggio 2022) Invito del ministro per l'Innovazione, Vittorio Colao, "al mondo imprenditoriale tutto: assumete di più me pagate di più, soprattutto i giovani e i migliori laureati. Formandoli costantemente e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Invito del ministro per l'Innovazione, Vittorio, "al mondoale tutto:di più medi più, soprattutto i giovani e i migliori laureati. Formandoli costantemente e ...

rtl1025 : ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ric… - MediasetTgcom24 : Colao agli imprenditori: assumete di più, pagate di più e senza gender gap #pnrr #vittoriocolao #ministro… - xspidermommy : RT @rtl1025: ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ricordare dei… - TinaRengo : Colao agli industriali: “Pagate di più i giovani e non discriminate”. Ma Confindustria se la prende con il bonus ps… - andrewsword2 : RT @rtl1025: ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ricordare dei… -