Chelsea non è più di Abramovich, conclusa cessione (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Chelsea non e' piu' di Roman Abramovich: si è infatti concluso, come annuncia il club londinese dal suo sito, il passaggio di proprietà al consorzio guidato da Todd Boehly, presidente e ceo di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilnon e' piu' di Roman: si è infatti concluso, come annuncia il club londinese dal suo sito, il passaggio di proprietà al consorzio guidato da Todd Boehly, presidente e ceo di ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala è in parola con l'#Inter, ma non ha ancora un'offerta. #Lukaku vorrebbe invece tornare in nerazzurro: compl… - RafAuriemma : Il Comandante #Koulibaly ha comunicato al suo agente #Ramadani che non andrà alla #Juventus per il rispetto che nut… - glooit : Chelsea non è più di Abramovich, conclusa cessione leggi su Gloo - Napolinblack : @Laky26466598 @pisto_gol In verità l'anno scorso e due anni fa ha vinto Chelsea e Liverpool. Non dovete uscire come… - PoliSacramento1 : @Lino_2701x @gianninastar14 Non sarebbe strano. Molti tifano Inter. Lui, poi, era piccolo quando c’era Ronnie all’I… -