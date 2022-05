Bernardeschi-Napoli: spunta la risposta del giocatore all’offerta di De Laurentiis (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo ha confermato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso della lunga conferenza stampa odierna: il club azzurro pensa seriamente a Federico Bernardeschi. Il giocatore è in partenza dalla Juventus, dopo che le parti hanno deciso di non optare per il rinnovo e procedere, dunque, con un addio a parametro zero. Un aspetto, quest’ultimo, che intriga la società partenopea che, stando appunto a quanto dichiarato dal patron De Laurentiis, ha messo sul piatto una proposta concreta per l’ex Fiorentina. Calciomercato Napoli: spunta la risposta del giocatore Un’ulteriore conferma arriva dalla redazione di Sky Sport, secondo cui “il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti, ma le porte a questa opzione ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo ha confermato anche il presidente del, Aurelio De, nel corso della lunga conferenza stampa odierna: il club azzurro pensa seriamente a Federico. Ilè in partenza dalla Juventus, dopo che le parti hanno deciso di non optare per il rinnovo e procedere, dunque, con un addio a parametro zero. Un aspetto, quest’ultimo, che intriga la società partenopea che, stando appunto a quanto dichiarato dal patron De, ha messo sul piatto una proposta concreta per l’ex Fiorentina. CalciomercatoladelUn’ulteriore conferma arriva dalla redazione di Sky Sport, secondo cui “il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti, ma le porte a questa opzione ...

Advertising

mirkocalemme : #DeLaurentiis scatenato. Dichiara che #Mertens e #Koulibaly 'devono scegliere tra la vile moneta e #Napoli', ammett… - GiovaAlbanese : #DeLaurentiis allo scoperto su #Bernardeschi: il calciatore - in scadenza con la #Juventus - ha mostrato gradimento… - GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - Napoli_Report : #Napoli: il possibile ingaggio di #Bernardeschi sarà discusso con #Spalletti, ma le porte a questa opzione non sono… - atinybitsalty : @simodihno10 se bernardeschi viene a napoli mi metto a tifare Monza -