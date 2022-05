Atletica, Meeting Ostava 2022: programma, orari, tv, streaming. C’è Gianmarco Tamberi (Di lunedì 30 maggio 2022) Martedì 31 maggio andrà in scena uno dei Meeting indoor più interessanti del circuito internazionale, l’Ostrava Golden Spike. Per la sessantunesima edizione della rassegna ceca saranno presenti ben 24 medagliati alle ultime Olimpiadi di Tokyo, fra questi anche Gianmarco Tamberi. Il saltatore azzurro è reduce dal 2.15 raccolto al Meeting di Trieste, risultato tutt’altro che esaltante ma comunque accettabile date le condizioni di vento trovate. Sabato scorso “Gimbo” si era fermato a 2.25 nella tappa di Diamond League di Birmingham, l’auspicio è che ad Ostrava possa avvicinare una misura pari o superiore al 2.30. Scopriamo nel dettaglio il programma del Meeting di Ostrava 2022, gli orari e la copertura televisiva dell’evento. Martina Caironi firma il ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Martedì 31 maggio andrà in scena uno deiindoor più interessanti del circuito internazionale, l’Ostrava Golden Spike. Per la sessantunesima edizione della rassegna ceca saranno presenti ben 24 medagliati alle ultime Olimpiadi di Tokyo, fra questi anche. Il saltatore azzurro è reduce dal 2.15 raccolto aldi Trieste, risultato tutt’altro che esaltante ma comunque accettabile date le condizioni di vento trovate. Sabato scorso “Gimbo” si era fermato a 2.25 nella tappa di Diamond League di Birmingham, l’auspicio è che ad Ostrava possa avvicinare una misura pari o superiore al 2.30. Scopriamo nel dettaglio ildeldi Ostrava, glie la copertura televisiva dell’evento. Martina Caironi firma il ...

