Alfredino Rampi | tomba profanata | svastiche sulla lapide

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Laal Verano di, il bambino morto 41 anni fa dopo essere caduto in un pozzo a Vermicino, è statae imbrattata con 11disegnate con il pennarello nero e ingiurie qualche giorno fa. A segnalare la profanazione è stata una visitatrice del cimitero romano, secondo quanto rivela il Tgr Lazio. La donna avrebbe notato leieri spiegando che 10 giorni fa la, che si trova al padiglione 85 del Verano, dove è sepolto anche il fratello del piccolo, era intatta. Sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciare i responsabili della profanazione della. Sul posto ieri in mattinata sono intervenuti i carabinieri della stazione San Lorenzo, che hanno ...