Al via i Made in Italy Days. Di Maio: 1,5 mld ogni anno per l'export. Ferro (Ice): Ascensore digitale per aiutare le imprese (Di lunedì 30 maggio 2022) Una speciale vetrina di quattro giorni, da oggi fino al 2 giugno, per le eccellenze italiane nel mondo, pronte a conquistare nuove fette di mercato attraverso l'e-commerce. Ecco i Made in Italy Days, iniziativa che si inquadra nella strategia globale intrapresa dalla Farnesina, grazie al Patto per l'export, per potenziare con il supporto dell'Agenzia Ice l'accesso delle Pmi italiane alle piattaforme internazionali di commercio elettronico. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Carlo Ferro hanno presentato questa mattina in diretta streaming l'evento insieme al vicepresidente Amazon Italia-Spagna Mariangela Marseglia.

