Acos: per organico biodigestori meglio del compostaggio (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale è convinta che ‘i biodigestori anaerobici con upgrade per la produzione di biometano rappresentino la soluzione tecnologica più opportuna per il trattamento della Forsu (frazione organica da rifiuto solido urbano, ndr) romana sotto tutti i punti di vista’. Lo ha scritto in un focus dedicato al trattamento della frazione organica, dopo che ‘fra marzo e aprile ha sondato e raccolto le principali preoccupazioni dei cittadini, condividendo un format che consentiva anche di declinare nel dettaglio l’oggetto della preoccupazione’ e avere poi sottoposto queste risposte a un esame tecnico svolto congiuntamente al Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma. Tuttavia, l’Agenzia ha posto 4 condizioni da rispettare affinché la biodigestione anaerobica dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale è convinta che ‘ianaerobici con upgrade per la produzione di biometano rappresentino la soluzione tecnologica più opportuna per il trattamento della Forsu (frazione organica da rifiuto solido urbano, ndr) romana sotto tutti i punti di vista’. Lo ha scritto in un focus dedicato al trattamento della frazione organica, dopo che ‘fra marzo e aprile ha sondato e raccolto le principali preoccupazioni dei cittadini, condividendo un format che consentiva anche di declinare nel dettaglio l’oggetto della preoccupazione’ e avere poi sottoposto queste risposte a un esame tecnico svolto congiuntamente al Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma. Tuttavia, l’Agenzia ha posto 4 condizioni da rispettare affinché la biodigestione anaerobica dei ...

