Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Italia: altri due in Lombardia (Di domenica 29 maggio 2022) In Lombardia sono stati diagnosticati altri due casi di Vaiolo delle scimmie. I pazienti sono in buone condizioni Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 maggio 2022) Insono stati diagnosticatiduedi. I pazienti sono in buone condizioni

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - istsupsan : ??Il #monkeypox (o vaiolo delle scimmie) non è un'infezione recente. ??È stata identificata per la prima volta in C… - nichi_nicola : RT @InversoMarty: Vaiolo delle scimmie. L'Italia si prepara alla vaccinazione di massa: già comprate 5 milioni di dosi, sebbene l'OMS ed il… - SaffronHorizon : RT @FPanunzi: La Gismondo rassicura sul vaiolo delle scimmie. Vi confesso che prima di sentirla non ero per niente preoccupato. -