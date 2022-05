Torino, imprenditore sequestrato e rapinato in villa: portati via denaro e lingotti d'oro (Di domenica 29 maggio 2022) Notte da un incubo per un imprenditore in provincia di Torino . L'uomo, 33 anni, è stato infatti sequestrato e rapinato insieme alla fidanzata 25enne da una banda che ha agito con professionalità e ... Leggi su leggo (Di domenica 29 maggio 2022) Notte da un incubo per unin provincia di. L'uomo, 33 anni, è stato infattiinsieme alla fidanzata 25enne da una banda che ha agito con professionalità e ...

