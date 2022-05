"Salvini a Mosca? Inopportuno. Così indebolisce l'azione di Draghi" (Di domenica 29 maggio 2022) "La prospettiva di un viaggio a Mosca da parte di Salvini si presta a diversi livelli di riflessione, che conducono tutti a concludere sulla totale inopportunità dell’iniziativa. Sul piano diplomatico, le trattative non le fanno i leader di singoli partiti, ma i capi di stato e di governo con l’ausilio delle diplomazie accreditate e dei loro ministri degli Esteri. Infilarsi dentro il... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 29 maggio 2022) "La prospettiva di un viaggio ada parte disi presta a diversi livelli di riflessione, che conducono tutti a concludere sulla totale inopportunità dell’iniziativa. Sul piano diplomatico, le trattative non le fanno i leader di singoli partiti, ma i capi di stato e di governo con l’ausilio delle diplomazie accreditate e dei loro ministri degli Esteri. Infilarsi dentro il... Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - lauraboldrini : #Salvini vuole andare a #Mosca per parlare con #Putin. A che titolo, visto che non ha incarichi di governo? Fors… - andrealoca77 : RT @nonleggerlo: Salvini: “Io in Russia? Se creo divisioni me ne sto con i figli” Di Maio: “Non è un tema da tour estivo. Dopo la performa… - Mc09031908 : RT @GCerqueti: Salvini:”Per la pace vado a Mosca anche a piedi”. 49 milioni di passi per devozione. -