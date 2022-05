Advertising

Calcio News 24

Calciomercato Inter,su Bremer: 'Affare strepitoso' Bremer © LaPresseLo stessoha ... Infine,sua esperienza alla Roma e su qualche possibile rimpianto: 'L'unico è non aver ...Ne ho visti di quelli che ritenevo adatti al Verona ebase di questo, prenderò la mia ...Lo conosco bene, è un amico, un profilo interessante. Vediamo. C'è anche un altro che non è mai ... Petrachi sulla Roma: «Vincere non è mai semplice. Diversi giocatori in finale li ho presi io» Ha compreso cosa è”. Lo stesso Petrachi ha avuto modo di conoscere Bremer, uno dei calciatori più contesi sul calciomercato: “Bremer è un top, un giocatore eccezionale. E’ meticoloso, attento, con ...Gianluca Petrachi è intervenuto a TeleRadioStereo per parlare del traguardo raggiunto dalla Roma quest'anno e non solo.