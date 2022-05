Pagelle Pisa-Monza 3-4 | voti e tabellino finale Playoff Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 29 maggio 2022) Gara intensa atrache termina con una vittoria ospite per 3-4. Difese ordinate, portieri attenti e tanto spettacolo. Tantissimi gol e tantissimi ribaltamenti, dal 1? minuto, con la rete di Torregrossa, al 90?, con la rete di Mastinu per arrivare fino ai supplementari. Alla fine a spuntarla è il, che riesce ad espugnare l’Arena Garibaldi e ad ottenere l’ultimo posto nella prossimaA. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA CRONACA DELLA GARA(4-3-1-2): Nicolas 4.5; Birindelli 4, Leverbe 5.5, Hermannsson 7, Beruatto 7.5; Marin 6 (85? Benali 6.5), Nagy 6 (89? Masucci 6), Siega 5.5 (66? Mastinu 7); Sibilli 6 (85? Cohen 6); Torregrossa 7 (66? Lucca 5.5), Puscas 5.5 (91? De Vitis 5.5). In panchina: Livieri, Dekic, Berra, Toure, Gucher, Di Quinzio. Allenatore: ...