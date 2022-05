Napoli e Salernitana in contatto per Gaetano: la situazione (Di domenica 29 maggio 2022) Il Corriere dello Sporta parla di contatti tra il Napoli e la Salernitana per Gianluca Gaetano. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta qualche notizia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 29 maggio 2022) Il Corriere dello Sporta parla di contatti tra ile laper Gianluca. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta qualche notizia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MundoNapoli : Gazzetta dello Sport: la Salernitana ha avviato i contatti con il Napoli per ingaggiare Gaetano - SportdelSud : ???? Il futuro di Gianluca #Gaetano si deciderà nel ritiro estivo di Dimaro. Il centrocampista interessa anche alla… - sportli26181512 : Napoli, per Gaetano futuro in Serie A: avviati i contatti con la Salernitana: La straordinaria cavalcata in Serie B… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Gaetano, contatti tra Napoli e Salernitana: GdS – Gaetano, contat… - uccelldibosco73 : @FrancescoRapone @ReteSport Che Paese.... Si lamentano che con il calcio non si fanno soldi e poi hanno due/tre sq… -