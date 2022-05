Lukaku in pressing: l'Inter mette Dybala in stand by (Di domenica 29 maggio 2022) MILANO - Il motivo per cui l'Inter non ha ancora affondato con decisione per Paulo Dybala si chiama... Romelu Lukaku . Potendo scegliere Marotta , Ausilio (ieri a Parigi per la finale di Champions ) e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 29 maggio 2022) MILANO - Il motivo per cui l'non ha ancora affondato con decisione per Paulosi chiama... Romelu. Potendo scegliere Marotta , Ausilio (ieri a Parigi per la finale di Champions ) e ...

Advertising

BBilanShit : RT @90ordnasselA: “Di solito è un club a corteggiare un giocatore, con Lukaku e l’Inter la situazione è rovesciata. Il belga è in pressing… - AmalaTV_ : CorSera - Di solito è un club a corteggiare un giocatore, con #Lukaku e l’#Inter la situazione è rovesciata. Il Rom… - ElTrattore : RT @90ordnasselA: “Di solito è un club a corteggiare un giocatore, con Lukaku e l’Inter la situazione è rovesciata. Il belga è in pressing… - 90ordnasselA : “Di solito è un club a corteggiare un giocatore, con Lukaku e l’Inter la situazione è rovesciata. Il belga è in pre… - ilpodsport : #Calciomercato Lukaku in pressing: l'Inter mette Dybala in stand by #ilpodsport -