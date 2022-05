Liverpool-Real Madrid (0-1), Ancelotti: “Non ci credo” (Di domenica 29 maggio 2022) Al termine della finale di Champions League l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato della vittoria ottenuta contro il Liverpool di Klopp. Liverpoo-Real Madrid, Ancelotti: “Non ci credo” Il tecnico italiano ha parlato cosi della partita: “Non ci credo. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo ma alla fine, con tutte le partite che abbiamo giocato, penso che meritassimo di vincere questa competizione. Abbiamo un club fantastico, una squadra con tanta qualità e un grande carattere. Pensare di vincerla? Quando siamo riusciti a saltar fuori col City le nostre possibilità sono aumentate notevolmente. Comunque è stato molto difficile, ma quella gara è stata fondamentale. Liverpool? ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 29 maggio 2022) Al termine della finale di Champions League l’allenatore del, Carlo, ha parlato della vittoria ottenuta contro ildi Klopp. Liverpoo-: “Non ci” Il tecnico italiano ha parlato cosi della partita: “Non ci. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo ma alla fine, con tutte le partite che abbiamo giocato, penso che meritassimo di vincere questa competizione. Abbiamo un club fantastico, una squadra con tanta qualità e un grande carattere. Pensare di vincerla? Quando siamo riusciti a saltar fuori col City le nostre possibilità sono aumentate notevolmente. Comunque è stato molto difficile, ma quella gara è stata fondamentale.? ...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - DiMarzio : #UCLfinal | Nuovo rinvio della gara alle 21.36. Gas lacrimogeni sui tifosi fuori dallo stadio - EnricoTurcato : 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e… - ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Champions League: in campo Liverpool-Real, la finale stellare a Parigi #LiverpoolRealMadrid #ChampionsLeague #… - ramdoria : RT @EnricoTurcato: 24 tiri a 4 (9 in porta a 2), un dominio totale, nel possesso e nel gioco. Un portiere che ha parato tutto, umano e no… -