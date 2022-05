L’Europa e il suo futuro, da Siena le proposte di riforma della Ue (Di domenica 29 maggio 2022) Per l’Unione europea è il momento di decidere come rinnovarsi, come adattarsi alle trasformazioni radicali che stanno avvenendo da alcuni anni: dal conflitto in Ucraina alla pandemia fino al cambiamento climatico e le ondate migratorie. Dopo che a Strasburgo si è concluso il lungo lavoro della Conferenza sul futuro delL’Europa, questi temi sono stati dibattuti per tre giorni alla Certosa di Pontignano, vicino Siena, nell’evento organizzato dal think tank Vision e che ha visto la partecipazione di politici, accademici, esperti e giornalisti arrivati da tutta Europa. Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 maggio 2022) Per l’Unione europea è il momento di decidere come rinnovarsi, come adattarsi alle trasformazioni radicali che stanno avvenendo da alcuni anni: dal conflitto in Ucraina alla pandemia fino al cambiamento climatico e le ondate migratorie. Dopo che a Strasburgo si è concluso il lungo lavoroConferenza suldel, questi temi sono stati dibattuti per tre giorni alla Certosa di Pontignano, vicino, nell’evento organizzato dal think tank Vision e che ha visto la partecipazione di politici, accademici, esperti e giornalisti arrivati da tutta Europa.

Advertising

carseri : @blek57 c'è ancora chi non vede che questa guerra è contro l'Europa,e che l' Italia sarà il nuovo agnello sacrifica… - redwhitemark : @DiegoFusaro Ennesima occasione per tacere persa. La Grecia è stata salvata nonostante avesse ingannato l'Europa sul suo bilancio. - SimoneDagnini : @peppe_roncino No, nel 1998/1999 già c'era. Juventus - Manchester 2-3 (dal 2-0). In Coppa Uefa, Celta Vigo - Juvent… - Talbre : @MarraVV @DiegoFusaro Non ci dimentichiamo che l'europa e America prima o poi presenteranno il conto a #Zelensky pe… - Furio90643088 : @Turiddu50688647 @ecolima999 @HuffPostItalia E' esattamente questo il problema. Se permettessimo a Putin di averla… -