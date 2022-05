(Di domenica 29 maggio 2022) Pizzaiolo da tre generazioni, tra i migliori del mondo, ci ha fatto assaggiare i suoi cult abbinati ai drink, ci ha spiegato come riconoscere la pizza perfetta e suggerito 10 posti in ordine sparso (non è una classifica) per andare a mangiarla

I maestri pizzaioli diItalia riuniti in un unico evento. Si tratta de La città della pizza , in programma per sabato ... A ospitare i pizzaioli saranno quattordici case,temporanee ...Come per le altresin qui "esaminate" a fare la differenza è sempre l'impasto. Non è da ...da gustare anche la pizza di Cotto e Mangiato in via Eugenio Della Valle a Santa Maria Capua ... Le 10 pizzerie (in tutta Italia) che piacciono a Ciro Salvo, il campione della pizza La risposta più decisa agli spari di questa notte è arrivata dal titolare, il giovane Pietro Porcino, ma tutta la cittadinanza di Reggio Calabria ha dimostrato vicinanza e solidarietà per quanto accad ...La pizza di Ciro Salvo è pronta a conquistare anche la capitale: 50 Kalò apre, infatti, la sua prima pizzeria a Roma.