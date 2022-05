La Recastello: la corsa del 70° in montagna (Di domenica 29 maggio 2022) La storica competizione assegnerà la medaglia della prova tecnica di salita e discesa valida per il settore assoluto del Campionato Italiano di corsa in montagna 2022. Questa edizione cade nell’anniversario dei 70 anni di uomini e atleti che hanno fatto la storia della disciplina. La prima prova per il settore assoluto dei Campionati Italiani individuali e di società per Senior, Pro e Junior delle varie specialità di corsa in montagna si disputerà il 5 giugno prossimo nella provincia bergamasca di Gazzaniga. ASD La Recastello Radici Group. I migliori atleti italiani della specialità si sfideranno nella prova tecnica di “salita e discesa” valida per l’assegnazione del tricolore; ad accoglierli saranno le asperità di sentieri le antiche mulattiere della Val Seriana nelle Alpi Preorobiche. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 29 maggio 2022) La storica competizione assegnerà la medaglia della prova tecnica di salita e discesa valida per il settore assoluto del Campionato Italiano diin2022. Questa edizione cade nell’anniversario dei 70 anni di uomini e atleti che hanno fatto la storia della disciplina. La prima prova per il settore assoluto dei Campionati Italiani individuali e di società per Senior, Pro e Junior delle varie specialità diinsi disputerà il 5 giugno prossimo nella provincia bergamasca di Gazzaniga. ASD LaRadici Group. I migliori atleti italiani della specialità si sfideranno nella prova tecnica di “salita e discesa” valida per l’assegnazione del tricolore; ad accoglierli saranno le asperità di sentieri le antiche mulattiere della Val Seriana nelle Alpi Preorobiche. Il ...

