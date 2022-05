Inghilterra, spareggio playoff Championship: Huddersfield reclama rigore, per l’arbitro è simulazione (VIDEO) (Di domenica 29 maggio 2022) Episodio controverso durante Huddersfield-Nottingham Forest, finale dei playoff per decretare l’ultima promossa in Premier League. A Wembley il Nottingham vince 1-0 e torna dopo oltre 20 anni nel massimo campionato, ma non mancano le polemiche per la decisione dell’arbitro Moss, che al minuto 73 ammonisce per simulazione un giocatore dell’Huddersfield e non concede quindi il rigore. Le immagini lasciano qualche dubbio, con il Var che non interviene senza ritenere quindi l’errore degno di review. Di seguito il VIDEO di quanto accaduto. IL VIDEO DELL’EPISODIO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Episodio controverso durante-Nottingham Forest, finale deiper decretare l’ultima promossa in Premier League. A Wembley il Nottingham vince 1-0 e torna dopo oltre 20 anni nel massimo campionato, ma non mancano le polemiche per la decisione delMoss, che al minuto 73 ammonisce perun giocatore dell’e non concede quindi il. Le immagini lasciano qualche dubbio, con il Var che non interviene senza ritenere quindi l’errore degno di review. Di seguito ildi quanto accaduto. ILDELL’EPISODIO SportFace.

