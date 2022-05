Gravina ricorda l’Heysel | “Coltivare la memoria”

(Di domenica 29 maggio 2022) “Il grido di dolore e di giustizia per le 39 vittime della strage delci unisce nel ricordo commosso e nella volontà diladi una delle pagine più tristi della storia internazionale dello sport, affinché non si debbano più vivere giornate drammatiche come quella”. E’ quanto dichiara in una nota il presidente della Figc Gabrielenel giorno del 37° anniversario della tragedia del. SportFace.

Calcio: Gravina ricorda vittime Heysel, 'una delle pagine più tristi della storia dello sport' affinché non si debbano più vivere giornate drammatiche come quella". Con queste parole il presidente della Figc Gabriele Gravina ricorda le vittime dello stadio Heysel a 37 anni dalla tragedia.Il ricordo del presidente Figc Gabriele Gravina nell'anniversario dell'Heysel: "Coltivare la memoria", si legge in unan nota ...