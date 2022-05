Gli hacker russi di Killnet tornano a minacciare l' Italia | ' Lunedì mattina colpiremo'

(Di domenica 29 maggio 2022) Si raccomanda, inoltre, di mantenere un attento controllo sulle infrastrutture IT h24 teso a individuare evidenze di attacchi o comunque anomalie, rispetto alle quali si richiede di dare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli hacker: 'Domani attacco all'Italia'. Gruppo filo-russo su Telegram: 'Faremo un colpo irreparabile'… - Corriere : Gli hacker filorussi di Killnet tornano a minacciare l'Italia: «Domani un colpo irreparabile» - LaStampa : Gli hacker filorussi di Killnet tornano a minacciare l’Italia: domani faremo un colpo irreparabile - LinaVadal : RT @Agenzia_Italia: ?? Gli #hacker russi stanno preparando un violento attacco all'Italia per domattina alle 5 #killnet vs #AnonymousItalia… - CriZarb79 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Gli hacker: 'Domani attacco all'Italia'. Gruppo filo-russo su Telegram: 'Faremo un colpo irreparabile' #ANSA ht… -

A minacciarlo per lunedì 30 sonofilorussi del collettivo Killnet, che tornano a farsi sentire dopoattacchi lanciati nelle ultime settimane contro siti istituzionali (dal Senato al ...Un colpo irreparabile all'Italia". A minacciarlo per lunedì sonofilorussi del collettivo Killnet, che tornano a farsi sentire dopoattacchi lanciati nelle ultime settimane contro siti istituzionali (dal Senato al ministero della Difesa, dalla ...Il team di criminali informatici torna a focalizzarsi sul nostro Paese e alza il tiro aggressivo. Promesso un attacco esemplare entro poche ore ...Il collettivo hacker russo Killnet ha annunciato su Telegram di essere in procinto di attuare un nuovo attacco informatico all'Italia ...