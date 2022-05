Giro d’Italia 2022, Pello Bilbao: “Avrei voluto essere protagonista, non mi interessa molto del quinto posto” (Di domenica 29 maggio 2022) Si è chiuso oggi con la cronometro di Verona la 105a edizione del Giro d’Italia. La Corsa Rosa ha premiato Jai Hindley, primo australiano ad aggiudicarsi il Trofeo Senza Fine. quinto posto finale per Pello Bilbao, che si conferma una volta di più corridore solidissimo e dalle grandi qualità. Il basco ha parlato dopo il traguardo ai microfoni di Cycling Pro Net, non nascondendo un po’ di delusione: “La verità è che non mi interessa molto del quinto posto. A me piace essere protagonista, movimentare la corsa e cercare qualche vittoria”. “Stavolta però non è stato possibile – ha continuato Bilbao – è stato un Giro durissimo, ho sofferto ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si è chiuso oggi con la cronometro di Verona la 105a edizione del. La Corsa Rosa ha premiato Jai Hindley, primo australiano ad aggiudicarsi il Trofeo Senza Fine.finale per, che si conferma una volta di più corridore solidissimo e dalle grandi qualità. Il basco ha parlato dopo il traguardo ai microfoni di Cycling Pro Net, non nascondendo un po’ di delusione: “La verità è che non midel. A me piace, movimentare la corsa e cercare qualche vittoria”. “Stavolta però non è stato possibile – ha continuato– è stato undurissimo, ho sofferto ...

