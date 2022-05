GF Vip 7, dove si trova la Casa e come visitarla (Di domenica 29 maggio 2022) come i fan più sfegatati del Grande Fratello Vip ben sanno, la Casa in cui è ambientato il reality show di Canale 5 si trova a Cinecittà, celebre quartiere di Roma. La Casa si trova nei pressi degli studi televisivi: le dirette serali del GF Vip (ma ovviamente anche del GF Nip, la versione del reality con concorrenti non famosi) si tengono in uno di questi studi, ed è per questo che i concorrenti impiegano davvero poco tempo per raggiungere Alfonso Signorini quando vengono eliminati o vanno in studio per ricevere l’esito delle nomination. Fino a qualche anno fa, la Casa rimaneva disabitata per la maggior parte dell’anno, visto che il GF e il GF Vip duravano al massimo tre mesi. Da due anni a questa parte, invece, se il Grande Fratello Nip è stato momentaneamente cancellato, il GF Vip ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 maggio 2022)i fan più sfegatati del Grande Fratello Vip ben sanno, lain cui è ambientato il reality show di Canale 5 sia Cinecittà, celebre quartiere di Roma. Lasinei pressi degli studi televisivi: le dirette serali del GF Vip (ma ovviamente anche del GF Nip, la versione del reality con concorrenti non famosi) si tengono in uno di questi studi, ed è per questo che i concorrenti impiegano davvero poco tempo per raggiungere Alfonso Signorini quando vengono eliminati o vanno in studio per ricevere l’esito delle nomination. Fino a qualche anno fa, larimaneva disabitata per la maggior parte dell’anno, visto che il GF e il GF Vip duravano al massimo tre mesi. Da due anni a questa parte, invece, se il Grande Fratello Nip è stato momentaneamente cancellato, il GF Vip ...

