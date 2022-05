F1 su TV8, GP Montecarlo 2022: orario, programma, diretta e differita gara in chiaro (Di domenica 29 maggio 2022) Domenica 29 maggio andrà in scena la 68ma edizione iridata del Gran Premio di Monaco, settimo atto del Mondiale 2022 di Formula 1. L’appuntamento del Principato è un grande classico, poiché si disputa ininterrottamente dal 1955, eccezion fatta per il 2020, quando fu cancellato a causa della pandemia di Covid-19. Il contesto sarà anche anacronistico, ma rimane il più iconografico in assoluto che il Circus possa offrire. La vista delle monoposto sfrecciare lungo i guard rail posti sulla costa del Mar Mediterraneo affollata di yacht è impermeabile al passare del tempo. LA diretta LIVE DEL GP DI MONACO DI F1 DALLE 15.00 Se si vuole avere un’idea dei favoriti per la gara di quest’oggi, basta dare un’occhiata alla griglia di partenza. Nelle ultime 35 edizioni, nell’80% dei casi si è imposto chi è partito dalla prima fila! Inoltre, se si ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Domenica 29 maggio andrà in scena la 68ma edizione iridata del Gran Premio di Monaco, settimo atto del Mondialedi Formula 1. L’appuntamento del Principato è un grande classico, poiché si disputa ininterrottamente dal 1955, eccezion fatta per il 2020, quando fu cancellato a causa della pandemia di Covid-19. Il contesto sarà anche anacronistico, ma rimane il più iconografico in assoluto che il Circus possa offrire. La vista delle monoposto sfrecciare lungo i guard rail posti sulla costa del Mar Mediterraneo affollata di yacht è impermeabile al passare del tempo. LALIVE DEL GP DI MONACO DI F1 DALLE 15.00 Se si vuole avere un’idea dei favoriti per ladi quest’oggi, basta dare un’occhiata alla griglia di partenza. Nelle ultime 35 edizioni, nell’80% dei casi si è imposto chi è partito dalla prima fila! Inoltre, se si ...

