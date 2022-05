F1 Montecarlo | reprimeda per Sainz

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 maggio 2022) Qui canta la pista, semaforo verde e si parte, bisogna essere davanti. 7° appuntamento del mondiale, Monaco è una tappa importante per Ferrari e Red Bull, ma anche per Mercedes che deve confermarsi e ritrovare la propria identità. È una bella pressione per i piloti e le squadre far bella figura proprio qui, nella storica gara del principato. Tutto esaurito, sempre un seguito pazzesco, ma in questo caso con una pressione mediatica ancora superiore. In Ferrari,si è trovato in difficoltà in casa del compagno di scuderia, che è monegasco. Dopo l’impeding a Stroll nel corso delle PL3, Carlos ha rimediato solo una reprimenda e non dovrà scontare posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco. Questa era la notizia che volevamo sentire, fra tutte le parole dette sinora. Carlostira un sospiro di sollievo. Binotto ...