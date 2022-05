F1 GP Monaco 2022, Horner: “Ferrari più veloce ma noi più bravi, anche Perez è in lotta per il titolo” (Di domenica 29 maggio 2022) “La Ferrari ha avuto la macchina più veloce questo fine settimana e su questa pista stavano andando molto bene. Ma grazie al nostro lavoro al muretto dei box, alle soste perfette ed alle prestazioni dei piloti, siamo riusciti a batterli”. Questa tutta la soddisfazione del team principal della Red Bull Christian Horner dopo il Gran Premio di Monaco 2022, vinto da Sergio Perez e con Max Verstappen in terza posizione. “anche Perez è assolutamente in lotta per il titolo, proprio come Max – ha aggiunto -. La differenza tra i due in classifica generale è di soli 15 punti. Il Mondiale è ancora lungo. Sergio ha fatto un ottimo lavoro, è stato veloce per tutto il weekend ed è stato fenomenale come ha gestito ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Laha avuto la macchina piùquesto fine settimana e su questa pista stavano andando molto bene. Ma grazie al nostro lavoro al muretto dei box, alle soste perfette ed alle prestazioni dei piloti, siamo riusciti a batterli”. Questa tutta la soddisfazione del team principal della Red Bull Christiandopo il Gran Premio di, vinto da Sergioe con Max Verstappen in terza posizione. “è assolutamente inper il, proprio come Max – ha aggiunto -. La differenza tra i due in classifica generale è di soli 15 punti. Il Mondiale è ancora lungo. Sergio ha fatto un ottimo lavoro, è statoper tutto il weekend ed è stato fenomenale come ha gestito ...

