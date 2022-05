F.1, GP Monaco - Perez vince a Monaco davanti a Sainz e Verstappen (Di domenica 29 maggio 2022) Débcle della Ferrari al Gran Premio di Monaco: le Rosse sono partite dalle prime due posizioni e hanno mantenuto la testa della corsa per metà gara, nonostante il caotico inizio sotto la pioggia. Ma una chiamata strategica errata ha gettato tutto alle ortiche, regalando la vittoria ai rivali della Red Bull. Sergio Perez ha vinto la gara davanti a Carlos Sainz e Max Verstappen. Solamente quarto Charles Leclerc, visibilmente deluso al termine dell'evento. La Top 10. La Mercedes non è stata neppure una lontana parente di quella vista a Barcellona, ma George Russell è riuscito a conquistare il settimo piazzamento di fila tra i primi e oggi ha tagliato il traguardo in quinta posizione, davanti alla McLaren di Lando Norris e la Alpine di Fernando Alonso. Solamente ottavo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 29 maggio 2022) Débcle della Ferrari al Gran Premio di: le Rosse sono partite dalle prime due posizioni e hanno mantenuto la testa della corsa per metà gara, nonostante il caotico inizio sotto la pioggia. Ma una chiamata strategica errata ha gettato tutto alle ortiche, regalando la vittoria ai rivali della Red Bull. Sergioha vinto la garaa Carlose Max. Solamente quarto Charles Leclerc, visibilmente deluso al termine dell'evento. La Top 10. La Mercedes non è stata neppure una lontana parente di quella vista a Barcellona, ma George Russell è riuscito a conquistare il settimo piazzamento di fila tra i primi e oggi ha tagliato il traguardo in quinta posizione,alla McLaren di Lando Norris e la Alpine di Fernando Alonso. Solamente ottavo ...

