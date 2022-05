Da Torino – “Juve su Koulibaly, caos a Napoli. Higuain non ha insegnato nulla” (Di domenica 29 maggio 2022) La questione legata al rinnovo di Kalidou Koulibaly tiene banco a Napoli, ma fa parlare anche i tifosi della Juve che sperano in un colpo di mercato. Su bianconero.com si legge un articolo in cui viene scritto: “Una delicata e per diversi aspetti complicata trattativa per il rinnovo, quanto normale amministrazione di questi tempi e nel mondo Juve lo sanno bene, diventata in pochi giorni un affare di stato, con tanto di comunicato incendiario a difesa dell’ambiente. Parliamo della querelle tra Napoli e Koulibaly, con il centrale senegalese che probabilmente lascerà il capoluogo campano già quest’estate. Come è successo che, in pochi giorni, la questione diventasse così incendiaria? Semplice, il difensore è stato accostato alla Juventus“. Poi aggiunge: “È bastato tanto a ... Leggi su napolipiu (Di domenica 29 maggio 2022) La questione legata al rinnovo di Kalidoutiene banco a, ma fa parlare anche i tifosi dellache sperano in un colpo di mercato. Su bianconero.com si legge un articolo in cui viene scritto: “Una delicata e per diversi aspetti complicata trattativa per il rinnovo, quanto normale amministrazione di questi tempi e nel mondolo sanno bene, diventata in pochi giorni un affare di stato, con tanto di comunicato incendiario a difesa dell’ambiente. Parliamo della querelle tra, con il centrale senegalese che probabilmente lascerà il capoluogo campano già quest’estate. Come è successo che, in pochi giorni, la questione diventasse così incendiaria? Semplice, il difensore è stato accostato allantus“. Poi aggiunge: “È bastato tanto a ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol, kebab e orologi: #Pogba e Torino, è una storia di cuore - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Doppio colpo argentino per la #Juve: l’annuncio in diretta! I DETTAGLI? - JuventusUn : Doppio colpo argentino per la #Juve: l’annuncio in diretta! I DETTAGLI? - giorgiobaz76 : RT @il_paro: @Avv_Bianco_Nero @FrancescoOrdine Pintus è di Torino. Mio prof alle medie. Anni di Juve. Chiamato ovunque da ex Juve ( Chelsea… - Baruch82255497 : @Roby561006681 @RobertoRenga Ancelotti a Torino non lo avete trattato meglio eppoi che vogliamo parlare delle coppe… -