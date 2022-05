Covid | in Lombardia 1 767 positivi | 132 a Bergamo

Advertising

borghi_claudio : @supercap70 @GfveGianfra @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @M5S_Senato @M5S_Camera Se parli della commissione d'inchies… - MGenerazion : RT @borghi_claudio: @supercap70 @GfveGianfra @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @M5S_Senato @M5S_Camera Se parli della commissione d'inchiesta c… - carolpantanifi : RT @borghi_claudio: @supercap70 @GfveGianfra @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @M5S_Senato @M5S_Camera Se parli della commissione d'inchiesta c… - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: @supercap70 @GfveGianfra @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @M5S_Senato @M5S_Camera Se parli della commissione d'inchiesta c… - Simon05297420 : RT @borghi_claudio: @supercap70 @GfveGianfra @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @M5S_Senato @M5S_Camera Se parli della commissione d'inchiesta c… -

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 decessi: in calo i ricoveri nei reparti ordinari, leggero aumento per le terapie intensive... isolato il virus al Sacco E così arrivano a sette i casi in totale riscontrati in. Nel ... la malattia non è paragonabile ale non colpisce tutta la popolazione perché chi è stato ...Con quelli di oggi diventano 17.388.877 i casi totali di Covid in Italia. I dimessi/guariti sono 16.510.260 con un incremento di 24.636 unità nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i d ...Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico presente sul sito Fanpage.it sono da intendersi di proprietà dei fornitori, LaPress ...