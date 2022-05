Cantante Mascherato, ex concorrente rivela il suo dramma: la malattia e la difficile ripresa (Di domenica 29 maggio 2022) Problemi di salute per il cantautore, protagonista dello show di Milly Carlucci. Ma ora sembra aver risolto le questioni più complicate Non ha passato un bel momento a livello di salute e di stabilità fisica, ma ora sembra in buona ripresa. Stiamo parlando di un protagonista dello show Il Cantante Mascherato, format voluto fortemente da L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Problemi di salute per il cantautore, protagonista dello show di Milly Carlucci. Ma ora sembra aver risolto le questioni più complicate Non ha passato un bel momento a livello di salute e di stabilità fisica, ma ora sembra in buona. Stiamo parlando di un protagonista dello show Il, format voluto fortemente da L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ziomuro : RT @falcions85: La finale di Champions ritarda di 15 minuti e comincerà non prima delle 21.15. Robe che manco a Il Cantante Mascherato! - falcions85 : La finale di Champions ritarda di 15 minuti e comincerà non prima delle 21.15. Robe che manco a Il Cantante Mascherato! - obsess3d__ : RT @luvrdj: Sì è preso la sua rivincita dopo che il cantante mascherato gli ha fottuto una serata ?? - luvrdj : Sì è preso la sua rivincita dopo che il cantante mascherato gli ha fottuto una serata ?? - Val_Moony3 : E vincitore pari merito con “il giovane old” per la stampa… non si potrebbe ripensare a quella famosa seconda punta… -