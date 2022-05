Calcio: Manutd. Rangnick lascia, non sarà consulente del club (Di domenica 29 maggio 2022) Il tecnico tedesco si dedicherà esclusivamente alla nazionale austriaca MANCHESTER (INGHILTERRA) - Ralf Rangnick non rimarrà al Manchester United come consulente. A renderlo noto il club inglese ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) Il tecnico tedesco si dedicherà esclusivamente alla nazionale austriaca MANCHESTER (INGHILTERRA) - Ralfnon rimarrà al Manchester United come. A renderlo noto ilinglese ...

