Ancelotti | “Milan e Real Madrid nel mio cuore”

(Di domenica 29 maggio 2022) Carlovince la quarta Champions League da allenatore e porta ila vincere la 14esima coppa della storia. Al termine della sfida contro il Liverpool, il tecnico dei Blancos ha analizzato la vittoria ai microfoni di Mediaset. “Non so come dovete chiamarmi, non mi importa molto. Abbiamo vinto, siamo felicissimi e non ci sono troppe parole. La Champions League che abbiamo fatto è stata molto molto difficile e paradossalmente le difficoltà minori le abbiamo vissute oggi”. Quarta Champions da allenatore? “Sono stato bravo (ride, ndr.), aiutato dai calciatori. Ne ho vinte 2 con ile 2 qui, è bellissimo. Tutte hanno un sapore speciale, dalla prima colalla decima con ilche ha spezzato la maledizione fino ad oggi. Questa è stata sorprendente per ...

Advertising

ESPNDeportes : Carlo Ancelotti ???????? AC Milan 2003, 2007 ?? ?? Real Madrid 2014, 2022 ?? ?? #UCL #UCLFinal - gippu1 : Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - MilanSpazio : Ancelotti dopo la vittoria della Champions: parole da brividi sul Milan! - MilanSpazio : Davide Ancelotti al miele: “Amiamo il Real Madrid come amiamo il Milan!” -

10 : aveva previsto un avvio intenso da parte del Liverpool e opta per una formazione più ... ora le Champions personali in bacheca sono 4 (due con ile due con le merengues), nessuno ...PARIGI (FRANCIA) - Un poker per entrare nel mito. È quello che ha calato Carloallo Stade de France di Saint - Denis con il suo Real Madrid , battendo il Liverpool nella ...guida dele ...(LaPresse) Ancelotti Liverpool Real Madrid ... Avar: Willy Delajod (Francia), Massimiliano Irrati (Italia), Filippo Meli (Italia) (Spazio Milan) ...Nel post gara di Liverpool-Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato così la vittoria della sua quarta Champions League in carriera. Il tecnico ha parlato anche di Milan. “Non so come dovete chiamarmi ...