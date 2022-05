A Monte Carlo vince Perez. Disastro Ferrari: Leclerc beffato ai box dal muretto, ecco la classifica del Mondiale (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo la pioggia e gli errori al box Ferrari, Sergio Perez vince il Gp di Monaco sul circuito cittadino di MonteCarlo. Il messicano della Red Bull è arrivato davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e al compagno di squadra e leader iridato, l'olandese Max Verstappen. Solo un quarto posto la seconda Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc che precede gli inglesi George Russell, con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. A completare la top ten lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, il francese dell'Alpine Esteban Ocon e il finlandese dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas. Non passa il momento negativo per Leclerc, che nonostante la pole stavolta si è dovuto arrendere e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo la pioggia e gli errori al box, Sergioil Gp di Monaco sul circuito cittadino di. Il messicano della Red Bull è arrivato davanti alladello spagnolos Sainz e al compagno di squadra e leader iridato, l'olandese Max Verstappen. Solo un quarto posto la seconda Rossa, quella del monegasco Charlesche precede gli inglesi George Russell, con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. A completare la top ten lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso, l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton, il francese dell'Alpine Esteban Ocon e il finlandese dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas. Non passa il momento negativo per, che nonostante la pole stavolta si è dovuto arrendere e ...

