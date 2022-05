Wimbledon, un passo avanti per la parità: niente più appellativi ‘signorina’ e ‘signora’ (Di sabato 28 maggio 2022) L’All England Lawn Tennis Club ha deciso di cambiare l’albo d’onore di Wimbledon per il torneo del mese prossimo, rimuovendo le qualifiche ‘signorina’ e ‘signora’ nell’elenco dei vincitori del torneo. Il ‘titolo’ per gli uomini già era stato tolto ma era ancora in vigore prima dei nomi delle campionesse femminili. Secondo il Times, gli organizzatori del celebre torneo avevano già deciso nel 2019 di non annunciare più i nomi dei giocatori preceduti dallo stato civile. Inoltre non sarà più utilizzato il nome da sposate per le campionesse che hanno vinto a Wimbledon. In fondo non è certo la fede al dito ad aver permesso loro di raggiungere la gloria! Ash Barty accanto al tabellone d’onore dopo la vittoria del singolare femminile dell’anno scorso, dove è elencata come Miss A. Barty La svolta verso la modernità e la ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) L’All England Lawn Tennis Club ha deciso di cambiare l’albo d’onore diper il torneo del mese prossimo, rimuovendo le qualifichenell’elenco dei vincitori del torneo. Il ‘titolo’ per gli uomini già era stato tolto ma era ancora in vigore prima dei nomi delle campionesse femminili. Secondo il Times, gli organizzatori del celebre torneo avevano già deciso nel 2019 di non annunciare più i nomi dei giocatori preceduti dallo stato civile. Inoltre non sarà più utilizzato il nome da sposate per le campionesse che hanno vinto a. In fondo non è certo la fede al dito ad aver permesso loro di raggiungere la gloria! Ash Barty accanto al tabellone d’onore dopo la vittoria del singolare femminile dell’anno scorso, dove è elencata come Miss A. Barty La svolta verso la modernità e la ...

