Vaiolo delle scimmie, 2 casi sospetti a Bergamo: "Negativi, ecco perché non deve allarmarci"

Bergamo. Ad oggi, sono 5 i casi di Vaiolo delle scimmie confermati in Lombardia. Nessuno in provincia di Bergamo. Ma, se una cosa ormai è chiara, è che quando si parla di malattie infettive i confini sono un concetto spesso relativo. Marco Rizzi, direttore del Reparto di Malattie infettive dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dobbiamo nuovamente preoccuparci? In ospedale abbiamo avuto due casi sospetti, ma dagli accertamenti è emerso che non si trattava di Vaiolo delle scimmie. Nel mondo si contano oltre cento casi, su una popolazione di sette-otto miliardi di persone. Quindi, per ora, direi proprio di no, non dobbiamo preoccuparci. Ma? Allo stesso tempo è ...

