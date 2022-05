Ucraina, gli 007 di Londra: 'Le truppe russe hanno preso il controllo di quasi tutta la città di Lyman' (Di sabato 28 maggio 2022) La guerra continua e in questa fase i russi stanno guadagnando terreno. Le truppe russe hanno probabilmente preso il controllo di quasi tutta la città di Lyman , nel nord della regione di Donetsk . E' ... Leggi su globalist (Di sabato 28 maggio 2022) La guerra continua e in questa fase i russi stanno guadagnando terreno. Leprobabilmenteildiladi, nel nord della regione di Donetsk . E' ...

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Giorgiolaporta : Dove sono tutti i nostri espertoni di geopolitica che spacciavano come certo il fallimento della #Russia, il crollo… - LiaQuartapelle : Sembra che Salvini vada a Mosca. Evidentemente non gli era bastato farsi coprire di ridicolo in Polonia - Nadia40081344 : @andreasso1951 Buon pranzo anche a te, non te la prendere ma in quella catena di supermercati già ci andavo poco da… - Tootsie12454296 : RT @alfo_lanzieri: 'Ogni maledetto giorno a est e a ovest di Kiev suonano le sirene che avvertono dell’arrivo di missili russi, mentre la s… -