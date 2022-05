Tour de Ski tappa finale: conferma per il Cermis (Di sabato 28 maggio 2022) Il Consiglio FIS ufficializza il calendario di Coppa del Mondo 2022-23, per la Val di Fiemme grandi conferme. In gennaio il 6, 7 e 8 si svolgeranno tre giornate di gare: Sprint, 15 km e Final Climb sul Cermis con le tappe in Val Müstair (SUI) e Oberstdorf (GER) che anticiperanno quelle della valle fi Fiemme. È finalmente tutto ufficiale. Buone, anzi, ottime notizie arrivano per il Comitato Organizzatore Fiemme World Cup. Il 17° Tour de Ski farà tappa e si concluderà nuovamente in Val di Fiemme, nella vallata olimpica e mondiale dello sci nordico. Località storica sempre presente dalla nascita del circuito. Tre tappe attese Gli immensi autotreni del Tour de Ski faranno tappa in tre Paesi. Inizialmente si gareggerà in Val Müstair (SUI), dove è in programma una Sprint in tecnica libera il 31 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) Il Consiglio FIS ufficializza il calendario di Coppa del Mondo 2022-23, per la Val di Fiemme grandi conferme. In gennaio il 6, 7 e 8 si svolgeranno tre giornate di gare: Sprint, 15 km e Final Climb sulcon le tappe in Val Müstair (SUI) e Oberstdorf (GER) che anticiperanno quelle della valle fi Fiemme. È finalmente tutto ufficiale. Buone, anzi, ottime notizie arrivano per il Comitato Organizzatore Fiemme World Cup. Il 17°de Ski faràe si concluderà nuovamente in Val di Fiemme, nella vallata olimpica e mondiale dello sci nordico. Località storica sempre presente dalla nascita del circuito. Tre tappe attese Gli immensi autotreni delde Ski farannoin tre Paesi. Inizialmente si gareggerà in Val Müstair (SUI), dove è in programma una Sprint in tecnica libera il 31 ...

Advertising

riccardotani4 : @StefanoPutinati @operatwitt @milazzo_pietro @dorinileonardo Ha vinto il Tour de Ski nel gennaio 2012 - dovesciare : VAL DI FIEMME - Anche il prossimo inverno il Tour de Ski si chiuderà al Cermis - StefanoPutinati : @riccardotani4 @operatwitt @milazzo_pietro @dorinileonardo Visto salire su per l’Olimpia 3 a Cavalese nel Tour de Ski - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Val di Fiemme già pronta per il finale del Tour de Ski: ufficiali le date dal 6 all'8 gennaio 2023 #XCSki #nordicski #27Mag… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Val di Fiemme già pronta per il finale del Tour de Ski: ufficiali le date dal 6 all'8 gennaio 2023 #XCSki #nordicski #27Mag… -