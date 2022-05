Advertising

Gazzetta_it : #Sonego sfiora l'impresa: spaventa Ruud, ma poi si arrende al quinto set #RolandGarros - zazoomblog : Roland Garros Musetti sfiora l’impresa con Tsitsipas ma poi cede al 5°. Ok Sinner Sonego e Cecchinato - #Roland… -

Dopo la sorprendente vittoria di Camila Giorgi, che ha eliminato Aryna Sabalenka numero 7 del torneo, l'Italiauna nuova impresa con il piemontese Lorenzoche ha lottato cinque set prima di arrendersi al top ten norvegese Casper Ruud per 6 - 2 6 - 7 1 - 6 6 - 4 6 - 3. Lorenzoha giocato ...È andato tutto liscio anche per Lorenzo, che ha eliminato in tre set anch'egli il tedesco Gojowczyk , con lo score di 6 - 2, 6 - 2, 6 - 1. L'azzurro si batterà nel prossimo turno contro il ...Lorenzo Sonego va a un passo dal sogno al Roland Garros. Il tennista torinese esce di scena al terzo turno, ma dopo aver fatto tremare per oltre tre ore Casper Ruud, numero 8 al mondo e tra i migliori ...Sinner conferma i pronostici e supera Fratangelo. Sonego in scioltezza, Cecchinato in rimonta. Out Musetti con Tsitsipas ...