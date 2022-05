Salvini: "Viaggio a Mosca? Non è certo che andrò, ma prima informerei Draghi" | Di Maio: "Consiglio prudenza, non è tour estivo" (Di sabato 28 maggio 2022) Fonti della Farnesina: 'Noi non siamo a conoscenza di alcun Viaggio'. Il segretario Pd Letta attacca: 'Mi stupisce che questa iniziativi arrivi così tardi, perché va dove naturalmente gli batte il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 maggio 2022) Fonti della Farnesina: 'Noi non siamo a conoscenza di alcun'. Il segretario Pd Letta attacca: 'Mi stupisce che questa iniziativi arrivi così tardi, perché va dove naturalmente gli batte il ...

CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - pfmajorino : Comunque il problema del viaggio di #Salvini è che poi vorrebbe tornare. - repubblica : Salvini frena sul suo viaggio in Russia: 'Non e' certo che andro'. Non e' come fare un week end a Forte dei Marmi' - EzioMorassutti : RT @pfmajorino: Comunque il problema del viaggio di #Salvini è che poi vorrebbe tornare. - AttilaAzureRive : RT @janavel7: 'Salvini in Russia: viaggio imminente'. Speriamo vada da Putin a fargli tanti auguri di buona salute e di successi militari e… -