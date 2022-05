Roland Garros, Jannik Sinner agli ottavi: prova di forza contro McDonald (Di sabato 28 maggio 2022) Un grande Jannik Sinner per sacrificio e cuore, vince in 3 set contro l’americando McDonald e si prende gli ottavi di finale del Roland Garros. L’altoatesino, nonostante un problema al ginocchio sinistro, riesce ad imporsi 3-6 7-6 (4-0) con una rimonta incredibile nel secondo parziale che indirizza l’esito finale del match. Adesso per la testa di serie numero 11 ci sarà uno tra Andrey Rublev o Christian Garin (in campo in questo momento) ma ha lanciato un segnale importante ai propri avversari, vista la prova di forza odierna. Nel pomeriggio attesi in campo Camila Giorgi e Lorenzo Sonego, rispettivamente contro Sabalenka e Ruud. Già tra i migliori 16 invece Martina Trevisan, vincitrice ieri in 2 set ... Leggi su zon (Di sabato 28 maggio 2022) Un grandeper sacrificio e cuore, vince in 3 setl’americandoe si prende glidi finale del. L’altoatesino, nonostante un problema al ginocchio sinistro, riesce ad imporsi 3-6 7-6 (4-0) con una rimonta incredibile nel secondo parziale che indirizza l’esito finale del match. Adesso per la testa di serie numero 11 ci sarà uno tra Andrey Rublev o Christian Garin (in campo in questo momento) ma ha lanciato un segnale importante ai propri avversari, vista ladiodierna. Nel pomeriggio attesi in campo Camila Giorgi e Lorenzo Sonego, rispettivamenteSabalenka e Ruud. Già tra i migliori 16 invece Martina Trevisan, vincitrice ieri in 2 set ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : ?? Italiani oggi in campo al Roland Garros: ???? Mcdonald ?? Sinner ???? ???? Giorgi ?? Sabalenka ???? ???? Ruud ?? Sonego ????… - manamoli95 : RT @Eurosport_IT: MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l… - solounastella : RT @Eurosport_IT: MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l… -