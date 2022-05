Quali conseguenze può avere lo “spillback” di un virus come SARS-CoV-2? (Di sabato 28 maggio 2022) Durante la pandemia corrente, tutti abbiamo sentito parlare degli eventi di spillover di un patogeno da una specie animale all’uomo: una zoonosi, cioè l’infezione occasionale di una persona a partire da un animale, può dare origine a virus in grado di trasmettersi da uomo a uomo, completando così il passaggio da una specie diversa alla nostra. Tuttavia, credo si sia poco riflettuto sul processo inverso, che pure abbiamo visto con i nostri occhi durante gli anni in cui SARS-CoV-2 ha circolato sinora nella nostra specie. Gli esseri umani hanno introdotto il virus che causa il COVID-19 in popolazioni di cervi selvatici, visoni, gorilla in cattività, cani e gatti domestici e una grande varietà di altre specie. Questo trasferimento di un'infezione dalla nostra specie ad una diversa viene colloquialmente chiamato ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 28 maggio 2022) Durante la pandemia corrente, tutti abbiamo sentito parlare degli eventi di spillover di un patogeno da una specie animale all’uomo: una zoonosi, cioè l’infezione occasionale di una persona a partire da un animale, può dare origine ain grado di trasmettersi da uomo a uomo, completando così il passaggio da una specie diversa alla nostra. Tuttavia, credo si sia poco riflettuto sul processo inverso, che pure abbiamo visto con i nostri occhi durante gli anni in cui-CoV-2 ha circolato sinora nella nostra specie. Gli esseri umani hanno introdotto ilche causa il COVID-19 in popolazioni di cervi selvatici, visoni, gorilla in cattività, cani e gatti domestici e una grande varietà di altre specie. Questo trasferimento di un'infezione dalla nostra specie ad una diversa viene colloquialmente chiamato ...

