Parla la presunta nuova fiamma di Manuel Bortuzzo, ecco chi è e la sua verità (Di sabato 28 maggio 2022) Archiviata una volta per tutte la relazione con Lulù Selassié e smentito il ritorno di fiamma con la ex Federica Pizzi, che sarebbe semplicemente un’amica, Manuel Bortuzzo secondo il gossip avrebbe una nuova fiamma. Si tratterebbe di Giulia Ramatelli, giovane nuotatrice con cui Bortuzzo è stato avvistato diverse volte da solo e in atteggiamenti complici (anche se non intimi). Additata come nuova fidanzata dell’ex gieffino, la bella Giulia ci ha tenuto a dire la sua, smentendo le voci con alcune emblematiche Instagram Storie. “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel siamo amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete sereni” ha dichiarato la ragazza. A legare Giulia Ramatelli a Manuel ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 maggio 2022) Archiviata una volta per tutte la relazione con Lulù Selassié e smentito il ritorno dicon la ex Federica Pizzi, che sarebbe semplicemente un’amica,secondo il gossip avrebbe una. Si tratterebbe di Giulia Ramatelli, giovane nuotatrice con cuiè stato avvistato diverse volte da solo e in atteggiamenti complici (anche se non intimi). Additata comefidanzata dell’ex gieffino, la bella Giulia ci ha tenuto a dire la sua, smentendo le voci con alcune emblematiche Instagram Storie. “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io esiamo amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua. Niente di più! Vivete sereni” ha dichiarato la ragazza. A legare Giulia Ramatelli a...

