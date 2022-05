Non accettava la fine della relazione, arrestato un 34enne per stalking (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Non accettava la fine della relazione e più volte aveva aggredito e minacciato di morte la sua ex compagna. Una escalation a cui hanno messo fine i carabinieri che, dopo una segnalazione telefonica, sono intervenuti in una abitazione di Cervinara, in provincia di Avellino, dove era in corso un violento litigio tra l’uomo e la donna. Il 34enne, già noto per analoghi episodi di violenza di cui si è reso protagonista, alla vista dei militari ha dato in escandescenza, ma è stato bloccato e, su disposizione della procura di Avellino, arrestato e tradotto in carcere ad Avellino. Nel corso della perquisizione dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 130 grammi di marijuana e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Nonlae più volte aveva aggredito e minacciato di morte la sua ex compagna. Una escalation a cui hanno messoi carabinieri che, dopo una segnalazione telefonica, sono intervenuti in una abitazione di Cervinara, in provincia di Avellino, dove era in corso un violento litigio tra l’uomo e la donna. Il, già noto per analoghi episodi di violenza di cui si è reso protagonista, alla vista dei militari ha dato in escandescenza, ma è stato bloccato e, su disposizioneprocura di Avellino,e tradotto in carcere ad Avellino. Nel corsoperquisizione dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 130 grammi di marijuana e ...

