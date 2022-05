Mara Venier, il tempo passa ma non l’amore per LUI – FOTO (Di sabato 28 maggio 2022) Mara Venier non si nasconde e su Instagram condivide con i fan un momento speciale avvenuto in diretta nazionale, cosa è successo? Mara Venier continua ad essere considerata la numero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 28 maggio 2022)non si nasconde e su Instagram condivide con i fan un momento speciale avvenuto in diretta nazionale, cosa è successo?continua ad essere considerata la numero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - giancarlo61268 : @ritadallachiesa A 50 anni ho cose piu interessanti da fare che non guardare Mara Venier e Renzo Arbore. Che noia.… - Alessan99674341 : @EffePuntoCi La D'Urso finì all'1:08, era marzo 2019 e non fine maggio 2022 con una platea crollatissima, l'avversa… - Alessan99674341 : @MattePir92 La D'Urso finì all'1:08, era marzo 2019 e non fine maggio 2022 con una platea crollatissima, l'avversar… -