LIVE Sinner-McDonald 6-3 4-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’americano non chiude il set e perde il servizio (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Largo il diritto diagonale di Sinner dopo il rovescio. 30-0 Ace esterno dell’italiano. 15-0 servizio e diritto di Sinner. 12.53 Fisioterapista di nuovo in campo per l’italiano. 4-5 ARRIVA IL BREAK DI Sinner IN UN GAME INCREDIBILE! 40-AD DIRITTO VINCENTE DI Sinner CHE CONQUISTA IL PUNTO! 40-40 ALTRA PALLA BREAK ANNULLATA E DECIMA PARITA’! 40-AD DIAGONALE DI ROVESCIO PERSA DA McDonald! 40-40 ANCORA ACE DI McDonald! Partita incredibile. 40-AD ALTRO RECUPERO E DOVE LA METTE Sinner SOTTORETE 40-40 10^ SET POINT ANCORA ANNULLATO DA Sinner! AD-40 Set point dopo l’ace centrale. 40-40 Lunga la risposta di Sinner che si trascina la gamba. 40-AD ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Largo il diritto diagonale didopo il rovescio. 30-0 Ace esterno dell’italiano. 15-0e diritto di. 12.53 Fisioterapista di nuovo in campo per l’italiano. 4-5 ARRIVA IL BREAK DIIN UN GAME INCREDIBILE! 40-AD DIRITTO VINCENTE DICHE CONQUISTA IL PUNTO! 40-40 ALTRA PALLA BREAK ANNULLATA E DECIMA PARITA’! 40-AD DIAGONALE DI ROVESCIO PERSA DA! 40-40 ANCORA ACE DI! Partita incredibile. 40-AD ALTRO RECUPERO E DOVE LA METTESOTTORETE 40-40 10^ SET POINT ANCORA ANNULLATO DA! AD-40 Set point dopo l’ace centrale. 40-40 Lunga la risposta diche si trascina la gamba. 40-AD ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald 6-3 2-3 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’americano è avanti nel 2° set - #Sinner-McDonald… - zazoomblog : LIVE – Sinner-McDonald 5-3 terzo turno Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-McDonald #terzo #turno… - zazoomblog : LIVE Sinner-McDonald 3-2 Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’italiano conduce il primo set - #Sinner-McDonald #Roland… - Eurosport_IT : Pronti a sostenere Jannik Sinner? ?????? Segui il match contro Mcdonald LIVE su @discoveryplusIT ed… - sportface2016 : #RolandGarros | Jannik #Sinner va alla caccia degli ottavi di finale contro l'americano Mackenzie #McDonald: segui… -